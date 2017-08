Galerii: Nicaraguas kastsid pidulised end õnne ootuses mootoriõlisse

Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Festivali peetakse augusti esimesel kümnel päeval ning selle käigus tantsitakse, süüakse, juuakse ja marsitakse. Festivali ajalugu ulatub 19. sajandi lõppu ning tuhanded inimesed kogunevad siiani, et nendeni jõuaks uskumuse kohaselt õnn. Selleks, et imed inimeseni jõuaksid, katavad pidulised end palvetamise ajaks mootoriõliga

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel