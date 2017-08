Tapamajast päästetud lehm Triinu naudib parmuvaba elu uues kodus

"Triinul läheb väga hästi. Paremini minna enam ei saa. Tal on kõik olemas: söök, jook ja kõik, mis ühel loomal vaja on, saab jahu ja soola," kirjeldas Edna Nook Triinu uut elu "Vikerhommikus".

Ta meenutas, et lehm hakkas kosuma nelja kuuga. "Ma nägin, et ta hakkas liha kontide vahele võtma. Nüüd on ta täisjõus loom, vanasti öeldi, et jõudu on nagu surnud karul," kirjeldas talupidaja.

Lisaks tervisele on Triinul kujunenud ka iseloom, eriti naudib lehm harjamist. "Talle meeldib väga hästi süüa ja kui saab, siis mind noolida ja vahest ka sarvega puksata. Pisikesed lollused," tõdes Nook.

Suviti naudib Triinu elu nii karjamaal kui ka laudas, kuigi päikese käes peesitamine pole tema lemmiktegevus. "Tema on must lehm, kes ei taha saada eredat päikest. Siis ta võtab saba selga ja vaatab, kus laut on. Kui ta on laudas, siis ta on nagu kala vees. Vaatab ja muigab ning isegi ei ammu, et ta välja ei saa," naeris Nook ning lisas, et Triinu püüab iga hinna eest vältida parme. "Sest tema ei ole endises peres väljas käinud. Vahest harva, kui ta külaaeda vargile sai õune ja marju sööme. Ükski kärbes ega parm ei tohi ka tema peal olla," tõdes Nook.

Teiste loomadega saab Triinu aga hästi läbi. "Kitsed lähevad ta sõime juurde sööma, söövad jahu ühest potist ja tal isegi silm ei pilgu, et tema poti kallal käiakse söömas," kirjeldas Nook Triinut kui sõbralikku lehma.

Seda, et Triinu on juba 12-aastane, on ka talupidajal endal raske uskuda, sest lehmal on mehiselt jõudu ja kiirust. Kurva saatuse eest päästetud lehm on Tõnijal ikka veel populaarne loom, keda tullakse vahest ka vaatama. "Kui teda poleks, ma tunneks temast isegi puudust, ma olen temaga nii harjunud," on Nook Triinu päästmise üle õnnelik.