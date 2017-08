Vaata tervitusvideot: tantsuduo MAXX teeb Eestis comebacki

Lauluga "Get A Way" 1993. aastal kuulsaks saanud saksa tantsubänd MAXX teeb pärast 22-aastast pausi Tallinna lauluväljakul festivalil We Love The 90s comebacki.

Kaks aastat Euroopa tantsulavasid vallutanud MAXX tuleb muusikasse tagasi originaallaulja Elysega ning uuena ühineb bändiga Elijah MC.

1995. aastani tegutsenud MAXX on eelkõige tuntud oma eurobiiti ja ragga-räppi ühendava tehnikaga. Nende kuulsaimad lood on "Get A Way", "No More (I Can't Stand It)" ja "You Can Get It".

Vaata MAXX-i saadetud tervitusvideot Eestile:

24.-26. augustini Tallinna lauluväljakul toimuval festivalil esinevad Snap!, 2 Unlimited, Sash!, Captain Hollywood Project, Corona, Cascada, Benassi Bros., Groove Coverage, Alhpaville, Kate Ryan, Sylver, MAXX, Alice Deejay ja Jenny Bergan Ace of Base-ist.