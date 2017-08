Saaremaal avastati kämpingu restoranist salaruumid

Mändjala restoran on samas kohas olnud enam kui 30 aastat ja viimased viis aastat on seal tegutsenud praegune operaator, kelle töötajad avastasid nüüd ootamatult restorani köögi osast sissemüüritud kolm ruumi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Arvamine tuli juba eelmine aasta, kui Tõnu - minu kokk - kirjutas mulle kell 12 öösel, et tema hakkab nüüd seina lammutama. Aga mina ütlesin "ei". Aga oleks pidanud vist "jah" ütlema. See aasta pani mind miski leebuma ja saigi sein maha lõhutud," rääkis Mändaja kämpingu perenaine Silja Vipre.

Kinnimüüritud ruumist leiti erinevaid esemeid, muu hulgas piimapakid. "Kõige suurem üllatus oli piim. Reaalselt piimapakid, seadmed, potid, pannid, garantiikirjaga kohvimasin, mis maksis kunagi 1700 krooni," loetles Mändjala restorani kokk Kristiina Kiil.

"Ju seal mõni riiul on, kuna ikkagi külmkamber oli. Aga et seal oli ikkagi piimadest, sinepitest triikraudadeni kõik sisse jäetud, siis võtab ikka mõtlema küll, et miks. Ja me tahame ausalt teada, miks," ütles Silja Vipre.

Ruumid on restorani töötajate arvates kinni pandud umbes 1998. või 1999. aastal.

"Võib-olla lõhume edasi, äkki on veel midagi, sest meie meelest on seal veel midagi. /.../ Me arvame tõesti, et natuke peaks veel minema," ütles Vipre.