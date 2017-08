Eesti laulja Londoni mainekas koolis: pean elu lõpuni tööintervjuudel käima

Täpselt kümme aastat tagasi avaldas Mesak koostöös Priit Pajusaarega sooloalbumi "Samas kaugel ja siin", mille üle tunneb ta siiani suurt uhkust. Popmuusikaga Mesak aga enam väga tihti kokku ei puutu. "Olen leidnud endale hoopis uue tee," rääkis Mesak, kes on rõõmus, et valis just klassikalise muusika, vahendas Vikerraadio saade "Stuudios on Andres Oja".

Kuigi Mesak jõudis noores eas ka Urban Symphony ja Gerli Padari taustalauljana Eurovisioonile, siis nüüd vallutab noor lauljatar klassikalise muusika lavasid Londonis. Viimasena esines eestlanna Londoni ooperimajas muusikalavastuses "A Trip to the Moon. "See oli väga-väga põnev projekt, mul õnnestus kaverdada peasoprani rolli," meenutas Mesak. Koostööd tegi lauljatar maailmakuulsa dirigendi Simon Rattle'iga, kes ei jäta ühtegi klassikalise muusika fänni külmaks. "Simon Rattle oli absoluutselt suurepärane. Sa ei arvaks elu sees, et ta on see mees, kes ta on, ja teinud seda, mis ta on teinud. Ta on väga tagasihoidlik, lõbus proovides ja kaasahaarav. Tema käe all laulda on väga lihtne," kiitis Mesak. Juba sügisest lööb Mesak kaasa kontserdisarjas This is Rattle.

Klassikalist muusikat õpib Mesak Londoni mainekas Guildhalli muusikaakadeemias. Kooli püüdis Mesak pääseda kolmel aastal järjest. "Kui ma õigesti mäletan, siis oli 30 inimest ühele kohale. Ikkagi tohutu konkurents. Sa võitled kogu maailmaga, nad alati teevad katseid ka Ameerikas ning Aasias," meenutas Mesak.

Sama kooli on lõpetanud nimekad näitlejad Daniel Craig, Orlando Bloom ja Ewan McGregor. Klassikalise muusika lauljatest on kooli üks nimekamaid lõpetanuid Anne Sofie von Otter.

Mesak lisas, et Guildhalli muusikaakadeemia diplom on miski, mida kogu maailmas hinnatakse. "Ta ikkagi tähendab kellelegi midagi. Kui ma sinna esmakordselt läksin, olles lõpetanud Otsa kooli, siis loomulikult kellegi jaoks see küll midagi ei öelnud ja pidi selgitama, mida ma täpselt tegin. Selle kooli nime tunnevad inimesed igal pool ära, ka inimesed, kes ei ole muusikaga seotud," rääkis Mesak.

Samas tõdes lauljatar, et selle võrra on ka rohkem konkurentsi muusikamaailmas läbilöömiseks. "Maailmasse pääsemine ja lauljaks hakkamine ning tõeliselt professionaalne olemiseks on ikka veel pikk tee ees. Põhimõtteliselt pead sa elu lõpuni tööintervjuudel käima," ütles Mesak ja tõdes, et kandikul talle midagi kätte ei tooda. "Kui sa oled selle endale pähe võtnud ja selle mõttemaailmaga harjunud, ei ole see tegelikult midagi hullu, sa harjud ära sellega. See on küll pingeline, teistsugune, keeruline, aga ühtlasi väga huvitav," rääkis Mesak.

Ta lisas, et konkurents on suur ka klassikamaailmas. "Klassikalise maailma suund liigub üha rohkem popi suuna poole, tänapäeval on vaja videopilti, muusikavideoid, väljanägemist, isiksust, on nii palju elemente, mis on tähtsamad veel, kui see, kuidas sa laulad," ütles Mesak.

Juba sel nädalavahetusel esineb lauljatar üle pika aja taas kodumaal, Leigo järvemuusikal.