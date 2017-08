Vastseliina noormees murrab Eesti tantsumuusika maastikule

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

Guido Kangur: ikka ma avastan, et tööd on liiga palju

Bändiliikmed on loo töötlusega igati rahul. "Olime algul natuke skeptilised, kui Egert meie loo vokaale küsis, et nendest oma remiks teha. Aga kui me esimest musta versiooni kuulasime, olime väga üllatunud - lugu töötab ja kõlab väga hästi ning kaasaegselt", ütles bändi trummar Siim Koppel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel