Politsei lõi Facebooki lehe Weekend festivalil kaotatud ja leitud asjadele

Reedest on Lääne prefektuuri Facebooki lehel kõigile avatud üritus "Kaotatud ja leitud/ Lost and Found/ Weekend Festival Baltic 2017", kuhu postitatakse reaalajas fotod festivalialal kaotatud ning politseini jõudnud väärtuslikematest esemetest.

Pärnu politseijaoskonna juhi Andres Sinimeri sõnul näitas eelmise aasta kogemus, et see on kiire ning hästitoimiv lahendus, et politseini jõudnud kaotatud esemetest võimalikult operatiivselt infot inimestega jagada. Mullu jõudis politseini festivali ajal ja sellele järgnenud nädalatel üle 300 eseme, millest valdav enamik ka omanikele tagastada õnnestus. Nende seas olid peamiselt dokumendid, rahakotid, võtmed ja mobiiltelefonid.

Sellel aastal asub politseitelk festivalialal infopunkti kõrval, kuhu korraldajad, turvatöötajad ja külastajad saavad tuua festivalialalt leitud väärtuslikumad esemeid. Kõik esemed pildistatakse üles ja info leiu kohta avaldatakse reaalajas ürituse uudisvoos. Päeva lõppedes viiakse omanikuta esemed Pärnu politseijaoskonda aadressil Pikk 18. Linnaruumist leitud esemed toimetatakse kohe politseijaoskonda. "Et kogu informatsioon kaotatud esemetest teieni jõuaks, tuleb ennast märkida lehel osalejaks ja aktiveerida kõik teavitused," soovitas Sinimeri. Väheväärtuslikumad leiud, nagu riideesemed, tuleks viia Weekend Baltic festivali infotelki, kus neid kuni 7. augusti õhtuni kätte saab.

Leitud esemete kohta saab informatsiooni telefoninumbritelt +372 444 6500 või +372 5308 6177. Linnaruumis kaotatud esemete kättesaamiseks tuleks pöörduda politseijaoskonda.

"Palume külastajatel tutvuda festivali siseeeskirjaga ning veenduda, et kotis ei ole keelatud esemeid. Soovitame võtta kaasa nii vähe väärisasju ja dokumente kui võimalik ja vajalik. Samuti on mõistlik koju jätta kallimahinnalised tehnikavahendid. Igal ajahetkel tasub olla oma vara suhtes valvas ning suurte rahvamasside keskel liikudes hoida käe- või seljakott enda vaateväljas," rõhutas Sinimeri.