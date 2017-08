Toomas Luhatsi filmisoovitused: "Autod 3" ja "Plahvatuslik blond"

Juba praegu jookseb kinodes Pixari animafilm "Autod 3", mida Luhatsi sõnul kindlasti lastega vaatama tasub minna. Ühtlasi ei nõustu Luhats väitega, et "Autod" on Pixari halvim multikas. "Ta võib ju olla Pixari kõige halvem multikas, aga minule eestlasena kõlbab küll vaadata. Mul on hea meel seda vaadata. Selles mõttes ma päris nõus pole," tõdes Luhats "Vikerhommikus".

Vanematele vaatajatele on praegu kinokavas põnevusfilm "Vangla valitseja" ("Shot Caller").

Augustist jookseb kinodes "Plahvatuslik blond" ("Atomic Blonde"), mis on Luhatsi sõnul põnevusfilmide sõbrale kohustuslik. Lisaks sellele on varsti kinodesse jõudmas ka "Palgamõrvari ihukaitsja" ("The Hitman's Bodyguard"). "Kui vähegi actioni soolikat on, siis see sobib väga hästi. Seda, kuidas Salma Hayek ropendab, on lust vaadata selles filmis," avaldas Luhats. Õudusfilmide fännidele on peagi vaatamiseks õuduspõnevik "It".

Sügisest soovitab Luhats vaatama minna filme nagu "Kingsman: The Golden Circle", "Blade Runner 2049" ja "My Little Pony".

Uuemaid ja vanemaid Eesti filme näeb aga igal nädalal Telliskivi vabaõhukinos. "Eesti filmi armastatakse tegelikult väga ja kinos vaadatakse neid ka hea meelega. See on tegelikult tõusev trend, me ei näe seda ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus, Soomes ja igal pool Euroopas, et kohalikud filmid on hästi oodatud ja vaadatavad," ütles Luhats.

Samas vaadatakse pigem komöödiaid kui festivalifilme. "Kui sa lähed ikkagi tegema filmi, mis võiks meeldida laiemale publikule või kõigile inimestele, siis on komöödiad justkui vaadatumad," rääkis Luhats kodumaistest teostest.

Ta tõi näite, et "Sangarid" tabasid hea närvi, kajastades huumoriga teemat, mis kõiki puudutab. "Sellised asjad meeldivad inimestele, kui see on oma keeles ja sa ei pea lugema subtiitreid, siis see väga läheb peale," lausus Luhats.

Ta lisas, et ka "November" oskas publikut kõnetada. ""Rehepapp" on tegelikult väga-väga äge film ja seda mitmel põhjusel. Esiteks ta kõnevab justkui festivali publikut ja samas ta pole liiga kunst, vaid sobib ka muidu nautimiseks. Ma arvan, et "November" on väga hea film," ütles ta. "November" linastub 12. augustil Telliskivi välikinos.