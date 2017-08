HBO sattus häkkerite rünnaku alla, lekkida võis ka "Troonide mängu" materjal

Seni teadmata häkkerite valduses on 1,5 terabaiti HBO andmeid, nende hulgas hittseriaali "Troonide mäng" avaldamata osade käsikirjad. Kurjategijad on juba hoiatanud, et avaldavad materjali internetis, vahendas Huffington Post.

"Me alustasime koheselt uurimist, kuidas olukord sai juhtuda, ning teeme koostööd korrakaitsjate ja küberturvalisuse ettevõtetega. Andmekaitse on HBO põhiprioriteet ja me suhtume sellesse täie tõsiduse ja vastutusega, et andmed, mida me omame, oleksid kaitstud," lausus HBO esindaja.

Kuigi HBO esindajad pole kinnitanud, mis andmed lekkisid, saatsid häkkerid pühapäeval kirju meedia esindajatele ning väidetavalt kinnitasid ka "Troonide mängu" sisu omamist. Telekanal on seriaali andmete lekkimisse suhtunud täie tõsidusega. 2015. aastal jõudis internetti "Troonide mängu" viienda hooaja käsikiri kohe pärast pressile ametlike andmete saatmist. Pärast seda juhtumit pole HBO meediale enne sarja linastumist stsenaariume saatnud.

Lisaks HBO-le sattus hiljuti häkkimisskandaali Netflix, kui sarja "Orange Is the New Black" uus hooaeg internetti lekkis.

"Troonide mäng" on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal pälvis sari teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmyt, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

Sel hooajal jõuab vaatajateni kokku seitse episoodi ning viimane ehk järgmisel aastal linastuv kaheksas hooaeg kõigest kuus episoodi pikk.