"Klassikokkutulek 2" viis peaosatäitjad alasti Munamäe tippu

"Toimub poissmeeste pidu, mis hakkab hoogu alles kruvima. Üks koht, mida ma ei tohigi rääkida, on selline, kuidas me Haanjas Munamäe torni tipus alasti karjume: "Eestimaa, ma armastan sind". Ma ei tea nüüd, kui kalliks see info teile läheb," avaldas näitleja Ago Anderson "Vikerhommikule".

Filmi teine osa on kaks aastat edasi liikunud kohast, kus esimene pooleli jäi. "Näiline õnnelik lõpp on jälle pöördumatult tagasikäigu saanud," kirjeldas Vilbre sündmusi. "Kui esimeses oli selline kerge põrumine tegelastel isiklikus elus, siis teise sosas on see põrumine järsem, suurem, mustema huumoriga ja juhtub üsna uskumatuid asju nende kurvas elus. Minul on nendest meestest kogu aeg kahju, sest ma suudan ennast samastada nendega," tõdes režissöör.

Stsenaarium, mis on pärit taanlastelt, on eestlaste "Klassikokkutuleku" järjes 70 protsenti originaalist erinev. Taani stsenaariumist erinevalt on Eesti versioonis suur hulk naisi ümber peategelaste, kes nende elu mõjutavad. "Kui ma esimese hooga taanlaste versiooni lugesin, mõtlesin ma küll, kas see saab võimalik olla. Aga poistega proove tehes oli üllatab see, et iga kõige hullema episoodi juures tuli kellelgi mingi lugu, mis on juhtunud sõbra, tuttava või sugulasega ja siis ma sain aru, et kõik need situatsuioonid ei ole välja mõeldud," rääkis Vilbre filmi huumorist.

Produtsent Kris Taska usub, et filmi teist osa on nii näitlejatel kui ka meeskonnaliikmetel lihtsam filmida kui esimest. Filmi tugipunktiks on Taska sõnul aga Mait Malmsten. "Kui ma otsustasin esimest filmi tegema hakata, ja ma ei ütle, et see on kõige tähtsam või õigem valik, aga mul oli tunne, et siin peab olema üks väga hea esimene ankur näitleja, kelle ma pean paati saama, kes on tõsiseltvõetav ja kvaliteetne. Esimese kõne ma tegin Mait Malmstenile ja kui tema ütles, et ta on nõus seda filmi koos minuga tegema, siis sealt läks see lumepall veerema," tõdes Taska.

"Klassikokkutulek 2" esilinastub järgmise aasta veebruaris Kuressaares.