Männiste Perebänd avaldas Priit Pajusaare sulest valminud loo

Lugu kannab nime "Lainetus laugel veel", sõnad on kirjutanud Stina Märtson.

Eile alustas bänd suvist kontserdituuri "Soovikontsert", millel astuvad ühiselt üles Männiste Perebänd, Toivo Asmer, Merle Lilje, Peeter Kaljuste ja Taniel Vares. Tuuril on esindatud Männiste Perebändi kõik liikmed - isa Kaupo, tütar Merit ja poeg Märten.

Kolm Männiste perebändi liiget esinevad tavaliselt koos, mõnikord on päevas paar kontserti, teisalt jälle tekib esinemistel ka paarinädalane vahe. Kaupo Männiste ütles, et kuigi elatakse Tallinna külje all, kutsutakse neid esinema kaugemale, sealhulgas Lõuna-Eestisse ja saartele. "Mida kaugem punkt, seda rohkem kutsutakse," naeris ta. Kutsujateks on nii omavalitsused, kultuurimajad kui ka tavalised inimesed ja esinetakse peamiselt tähtpäevadel.