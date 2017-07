Indie-pop bänd Steps To Synapse avaldas kirglikult agressiivse albumi

Eesti indie-pop maastiku koosseis Steps To Synapse andis täna plaadifirma Playground Music Estonia alt välja oma esimese täispika stuudioalbumi "The One", mis on bändiliikmete sõnul kirglikult agressiivne.

Steps To Synapse tähistas oma plaadi ilmumist Hiinas, kus bänd Chengdu Youth Music Festivalil kahe kontserdiga esines. Välisreisilt kodumaale naastes suundus bänd plaadi esitluskontsertitele.

Pärnu juurtega koosseis on tegutsenud neli aastat ning selle aja jooksul on nad avanud oma diskograafia EP-ga "Desires" (2015) ning välja andnud viis singlit. Kõige värskemaks on uuelt albumilt koos nostalgiat täis muusikavideoga "New Limit".

"Kuna tegemist on meie esimese täispika albumiga ja oleme "The One'i" pannud absoluutselt kõik, mis hetkel meie võimuses. See on Steps To Synapse'i olemus, suund ja attitude. Plaadi nimi reedab tegelikulti ka sisu - selle õige otsimine ja kõik mis sinna teel juhtuda võib. Nii mõttelt kui ka soundilt hell ja intiimne, teisalt väga kirglikult agressiivne. Me kõik mõtleme sellele ideaalsele ühele, olgu ta juba tulnud, läinud või jääbki tulemata," kirjeldas Steps To Synapse'i laulja ja kitarrist Ivo Leesar.

Bändi kitarrist Siim Siimer lisas, et esimese singli "Bad Habits" ning debüüt EP "Desires" puhul oli tunda rohkem tagasihoidlikkust ning domineerisid rahulikumad kõlapildid. "Uus materjal on tulvil funkimat feelingut, rohkem groovy ning rokilikumat maneeri. Need on märksõnad, mis panid meie viie muusikalise tunnetuse ühele plaadile," selgitas Siimer.

Steps To Synapse'i uue plaadi väljaandmisega seoses on lisaks Erko Niidule tekkinud bändile ka palju uusi partnereid. Albumi värskeim singel "New Limit" on kirjutatud koostöös Karl Kevadega (The Boondocks). Lood "Celebrate" ning "Take Me Home" on salvestatud hinnatud produtsendi Charlie Chastainiga.

Steps To Synapse'i on võimalik näha oma lugusid esitamas 12. augustil Tallinnas Kultuuriklubis Kelm ning 19. augustil Pärnus Kultuuriklubis Tempel.