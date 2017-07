Christopher Nolan keelas võtteplatsil veepudelid ja toolid

"Ta on väga kindlameelne asjades, mis rõhuvad filmi ehedust. Filmimisel kasutati palju vanu tehnikaid ning ta tahtis, et kõik tunduks filmis reaalne. Leegid vees ja mehed, kes nendes ujusid, ta tahtis, et järelproduktsioon peaks olema minimaalne," meenutas Rylance Independenti vahendusel.

Rylance lisas, et just see oli põhjus, miks režissöör keelas ära veepudelid ja toolid võtteplatsil. "Need on tähelepanu hajutavad. Pudelite hääl, need on peaaegu nagu mänguasjad. Tolide puudumine ajab aga kõik kikivarvule, sõna otseses mõttes," ütles näitleja. "Tal on silma igas asjas, mis puudutab filmi loomeprotsessi," lisas ta.

Ainus produtsent, keda Nolan võtetele lubab on tema naine Emma Thomas. "On väga ebatavaline, aga meeldiv, et see on mehe ja naise tiim," tunnistas Rylance, lisades, et selline kooslus jätab tudengifilmi mulje. "Isegi kui nad on väga edukad, sa tunned ikka, et sa teed filmi paariga, kes on just lõpetanud ja teeb midagi väga isiklikku. Nad on filmitegemise suhtes väga entusiastlikud," kiitis näitleja.

Nolan ei ole ainus režissöör, kes on keelanud näitlejatel teatud esemete kasutamise võtteplatsil. Martin Scorsese ei taha võtteplatsil näha näiteks ühtegi käekella.

"Dunkirk" jõudis hiljuti ka Eesti kinodesse. Filmis mängivad Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Cillian Murphy, Harry Styles ja Barry Keoghan.