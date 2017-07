Mart Poomi poeg on andekas muusik: isa on alati öelnud, et järgi oma südant

"See oli kaks aastat tagasi, kui ma kitarri hakkasin mängima, tuletasin ise mingeid akorde meelde ja teadsin, et kindlasti tahan laulmise ja kitarrimängimisega tulevikus tegeleda," rääkis Andreas "Vikerhommikus".

Kuigi Andrease isa on kuulus väravavaht, tunnistas noormees, et survet jalgpalliga tegeleda pole isa poolt kunagi olnud. "Mu isa on alati öelnud, et järgi oma südant. Tee seda, mis sulle meeldib. Kunagi ei ole jalgpalli peale surunud. Alati on minu kõrval olnud ja rahul sellega, mida ma teen," tõdes Andreas.

Oma laule kirjutab noor talent ise, ideed tulevad temani nii tänaval kõndides kui ka hambaid pestes ning mõttejupid salvestab noormees kähku oma mobiiltelefoni. "Hästi harva juhtub nii, et see edasi areneb. Laulude kirjutamine ei olegi nii lihtne asi," tõdes ta.

13-aastane muusik kirjutab oma laule inglise keeles, eesti keeles on Andreas kirjutanud vaid ühe loo, milleks on "Hampapesemise laul". "Laulud tulevad mul enamasti inglise keeles ja ma olen pool oma elu elanud Inglismaal," põhjendas ta.

Kuigi Andreas on unistanud ka Wembley staadionil esinemisest, siis käegakatsutavamad unistused puudutavad oma bändi. "Kindlasti oleks lahe, kui mingi bänd on mu taga või keegi laulab koos minuga. Päris üksinda võib-olla tuleb väike hirm peale, ikka oleks tore, kui keegi oleks koos lava peal," ütles ta.

Kui noormees muusikat ei tee, mängib ta tennist, on koos perega ja rohib.

Andreas Poom annab oma esimese avaliku kontserdi täna kell 14.00 Kadriorus. Vikerraadio stuudios esitas noormees omakirjutatud loo "Truth is".