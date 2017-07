"Troonide mängu" staar kaebas mänedžeri pettuse eest kohtusse

Kaebuse keskmes on see, kas näitleja peab tasuma agenditasusid "Troonide mängu" rolli eest ka pärast tema ja mänedžeri koostöö lõppemist, vahendas Independent.

Sarjas Jaime Lannisterina tuntud Nikolaj Coster-Waldau väidab, et tema eksmänedžer Jill Littman nõuab enda tarbeks summasid, mis ei kuulu talle.

Vaidluse all on 2006. aastal sõlmitud leping Littmani ja Coster-Waldau vahel, mis näeb ette, et näitleja maksab esindajale kümme protsenti oma palgast. Küsimust tekitab see, kas lepingus oli täpsustatud, et makse peab jätkuma ka pärast seda, kui koostöö lõppeb, sest Coster-Waldau lõpetas maksmise kohe pärast mänedžeri vallandamist.

Littmani käsutuses on aga kaks dokumenti 2011. ja 2014. aastast, mis peaksid tõendama raha maksmist. Coster-Waldau advokaadi Michael Plonskeri sõnul on need võltsdokumendid, mis ei seo näitlejat mänedžeri ja Impressioni agentuuriga.

Impressioni kaitsja Howard King ütles aga, et Coster-Waldau oli oma mänedžeri vallandades teadlik, et peab jätkama tasu maksmist kuni "Troonide mäng" on lõppenud. Kaitsja lisas, et Littmani töö näitleja tarbeks oli suurepärane.

Coster-Waldau sõnul ei loobunud ta agentuurist teise firma kasuks, vaid soovis olla iseenda agent, keskendudes rohkem režissööritööle ja produktsioonile.

"Troonide mängul" on käimas seitsmes hooaeg, järgmisel aastal jõuab eetrisse hittsarja viimane, kaheksas hooaeg.