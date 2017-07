Galerii: Viljandi folgi teisel päeval pidutseti varajaste hommikutundideni

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Tänased live esinejad on Meister Jaan ja Silver Sepp eriprojektiga "Naelapillihullus". "Puutüvede ja naelte ürgvibratsioon kohtub analoogsüntesaatorite ja parmupilli resonantsidega. Selline vibratsioonide algallikatel mängiv muusika äratab helisema, miskit, mis on ehk juba aastatuhandeid tantsimist oodanud," lubasid artistid.

Muusika keskmeks, ürituse alasid ja osasid siduvaks elemendiks on arhitektide Grete Veskiväli ja Eve Komp visioonil arhitektuuriinstallatsioon "Kosk". Installatsioon on avatud ka tänaõhtusel üritusel, mis algab kell 23.00.

Üles astusid Adeele Sepp ja Von Kuusk elava etteastega, DJ puldis Heidy Purga (Must Mesi), Sander Mölder (Tiks), Ringo Ringvee ja Tarrvi Laamann (Bashment KingzSound), Erkin Antov (R2/ JazzitUp) ja enda uut EP-d "Global Warning vol.1" esitles Bert On Beats (Man Recordings / Main Course).

