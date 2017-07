Video: Trad.Attack! andis võimsa kontserdi maailmakuulsal festivalil

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Womad festivalide seeria algataja on muusik Peter Gabriel, kes koos oma kaaslastega korraldas esimese festivali juba 1982. aastal. Womad on siiani üks tähtsamaid festivale maailmamuusika austajate seas ja kindlasti ihaldusväärne esinemiskoht selle žanri artistidele.

Trad.Attack! tähistab Eesti riigi ajaloo ümmargusemat sünnipäeva kontserdituuriga "All around Europe". Bänd esineb igas Euroopa Liidu riigis, sealhulgas Inglismaal, WOMAD UK festivalil.

Suurbritannia Charlton Parki on vallutanud sel nädalavahetusel mainekas WOMAD (World of Music, Arts and Dance) festival, kus esinesid ka mitmed eestlased.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel