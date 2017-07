Viimsis algas kahepäevane rannarahva festival

Kalakokk Hanno Kask valmistab kohapeal kalasuppi ja õpetab, kuidas õigesti fileerida kala. Kolmandat korda toimub Viimsi kodukohvikute päev, kus sellel aastal on osalemas rekordiliselt 75 kohvikut. Festivali lõpetab Marko Matvere kontsert "Mulle meeldib maa!".

"Rannarahva festival avab rannarahva olemust, tutvustab rannarahva iidset kultuuri ning aitab kaasaegsetel viimsilastel mõista omakodukoha ajalugu," ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei.

Rannarahva festivali peakorraldaja Jekaterina Alipova lisas, et festivali raames on külastajal võimalus avastada Viimsi poolsaart. "30. juulil on suur kogukonnapäev. Viimsi vabaõhumuuseumis saavad kokku Viimsi külad, et üheskoos veeta üks mõnus koosolemise päev," lausus ta.

Festivali lõpetab kontsert, kus esinevad Marko Matvere ja Peep Raun. "Mulle meeldib maa!" on kontsert vanadest merelauludest-ballaadidest koos jutuga purjelaevanduse kuldajast.

Purjelaevanduse hiilgeajaks loetakse 16.-20. sajandit. Sel perioodil toimetasid raapurjede all sõitvad laevad kaupu ja väljarändajaid kõikidesse maailmajagudesse. Sellest perioodist pärineb ka merelaulude traditsioon shanty, millest omakorda arenes tänapäevane merelaul. Purjelaevade ajastu lõpetas aurumasina täiustamine ning lõpliku hoobi andis sisepõlemismootori kasutuselevõtt. Kõige ilusamad, romantilisemad ja lõbusamad laulud on tänapäeva jõudnud 19. sajandist. Kõik armastatumad mereromantikud-laulukirjutajad toetuvad oma loomingus sellele pärimusele. Laevad olid siis puust ja mehed rauast.