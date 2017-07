Viljandi folgi korraldajad: oleme päris palju soola koos ära söönud

Viljandi folgi alustalad Ülle Ots ja Ando Kiviberg tõdesid, et aastate jooksul on nad näinud palju rõõmu ja pisaraid, kuid jäänud kõige juures üksteisele toeks.

"Ando on muutunud rahulikumaks, kordades-kordades. On olnud ärevaid ja närvilisi hetki, aga alati, kui festival peale hakkab, on päike väljas ja kõik korras. Eelnevad korralduse hetked on olnud suhteliselt pingelised, on olnud vaidlusi ja pisaraid," tõdes Ots Vikerraadios.

Kiviberg lisas, et hoolimata rasketest aegades on alati kokku hoitud. "Me oleme päris palju soola koos ära söönud, üksteise peale solvunud ja leppinud ja jälle tülitsenud ja jälle leppinud, kõike on juhtunud. Aga siiamaani me oleme jäänud sõbraks ja hoiame üksteist," lausus ta.

Kiviberg meenutas, et festivali korraldajatele on olnud kõige pingelisemad ajad 1990ndate lõpus, kuigi festivali lõpetamist pole nad ka rasketel hetkedel kaalunud. "Toona oli see õhin nii suur, aga iga pikk tee, pika kogemusega inimesed teavad, et ikka tuleb ette tagasilööke ja võib-olla selliseid katsumusi, mis panevad ka kõige tugevama tahte proovile. Aga me ühiselt suutsime rasketest kohtadest üle saada," selgitas Kiviberg.

Ta tunnistas, et kõige raskemad küsimused on alati seotud eelarvega. "Kuidas omadega välja tulla ja ei ole saladus, et päris mitmed festivalid jäid miinusesse. 1997. aastal oli valus miinus päris sügav ja selle klattimiseks läks kaks ja pool aastat, et sellest august välja tulla, aga me tulime ja meid usaldati," rääkis Kiviberg, lisades, et võlgu ei jäädud lõpuks kellelegi. "Loomulikult selline olukord tekitab stressi, kui sul on maksmata arved, mõned võivad päris krõbedad olla. Selline ühine kokkuhoidev hoiak ja kindel meel aitas välja tulla," selgitas ta.

Ta lisas, et kui taevas tahab, jätkub Viljandi folk ka kümnete aastate pärast. "Meie oleme valmis," lubas mees.