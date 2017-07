"Simpsonite" loojad ütlesid Trumpile ära

Sarja vastutav produtsent Al Jean avaldas uudise popkultuuri üritusel Comic-Con, kui temalt küsiti, kas mõnele rollipakkumisele on kunagi ära öeldud, vahendas Independent.

The Wrapi andmetel pidas Jean väikese pausi ja vastas siis: "Ütleme lihtsalt seda, et ta on Ameerika president."

16 aastat tagasi ennustasid "Simpsonid", et Trumpist saab USA president. "Simpsonite" looja Matt Groening on avalikult öelnud, et Trump ei meeldi talle.

Trump on "Simpsonite" kirjutajatele läbi aastate palju inspiratsiooni andnud, sarja 28. hooajas jõudis eetrisse klipp, mis tähistas Trumpi esimest sadat päeva presidendina.

Läbi aastate on "Simpsonites" kaasa löönud palju kuulsusi, nende hulgas Barry White, Hugh Hefner ja Elizabeth Taylor. Viimasena teatasid sarja tegijad, et uuel hooajal lööb sarjas kaasa Ed Sheeran.