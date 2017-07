"Klassikokkutuleku" teise osa võtted on jõudnud poole peale

Valjala surnuaeda kaevatud haud aetakse seekord kinni nii, et ühtegi siit ilmast lahkunut sinna tegelikult ei maeta. Spetsiaalselt filmivõteteks kaevatud haud filmis siiski tühjaks ei jää. Kes ja kuidas sinna satuvad, tahavad tegijad jätta praegu saladuseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suur osa menuka komöödia järjefilmi "Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused" võtetest filmiti lõppeval nädalal Saaremaal.

"Mõtteliselt toimub ikkagi ligi kolmveerand filmi Saaremaal - kogu matuseosa on Saaremaal. Me olime siin kohal 5-6 päeva ehk kolmandiku võtteajast, aga filmi ajast me oleme ikka üle poole siin," selgitas režissöör René Vilbre.

Ka Kuressaare linnal on valmivas filmis üks oluline roll - nimelt rahastas linn filmi tegemist 25 tuhande euroga.

"Kui sa oled ikka laulu sisse pandud, eks seal sa püsid ju kauem. Eks meie loodame, et kui me oleme liikuva pildi sees, siis on see ka ju pikalt ajalukku talletatud," kommenteeris Kuressaare abilinnapea Tiia Leppik.

Lisaks erinevatele Saaremaa kaadritele pääsevad seekord ka paljud saarlased filmi sisse.

"Taustanäitlejatest on päris paljud saarlased. Meil tahtis tausta tulla üle 1700 inimese ja 70-st umbes 30 võivad täitsa saarlased olla," arvas Vilbre.

Eelmisel aastal valminud "Klassikokkutuleku" esimene film kujunes viimaste aastate vaadatuimaks Eesti filmiks.