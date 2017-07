Haapsalust sai kaheks päevaks Eesti rokipealinn

Haapsalus on viimase 20 aasta jooksul esinenud palju tuntud rokkmuusikuid, kuid festival, kus neid korraga nii palju üles astub, on esmakordne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rokipeo lõpetab laupäeva hilisõhtul maailmakuulsa inglise muusiku Gary Brookeri kontsert. Vanameister esineb koos sümfooniaorkestri, Haapsalu kammerkoori ja Eesti muusikutest koosneva saatebändiga.

"Ma arvan, et muusikas, eriti rokkmuusikas on vennaskond ja kohe, kui sa kedagi kohtad - ka esimest korda -, on sul palju ühist. See, mis on ühine, on muidugi muusika ja nii oleme kõik siin selleks, et teha ühte ja sama asja," rääkis Brooker, kes on teinud eestlastega proove kaks päeva.

Haapsalu kammerkoori jaoks on helivõimendusega laulmine uus kogemus.

Lisaks maailmakuulsatele rokkmuusikutele kuuleb laupäeval Haapsalus ka Eesti oma klassikat, sest teiste seas on laval Ivo Linna ja Tõnis Mägi.