Saaremaal eksles üle aastakümnete karu

Loom ujus Saaremaale Hiiumaa kaudu ja läks mõne aja pärast ka tuldud teed tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Janar Martini poolt kolmapäeva õhtul keset Saaremaad telefoniga filmitud mõned sekundid on kinnituseks sellele, et saarlastel tuleb nüüd pärast aastakümneid taas elada teadmisega, et Saaremaal elab karu.

"Lõpetasin töö ja hakkasin koju minema ja sealt kraavist ta välja kargas ja sinnapoole tal kiire oli. Ta oli ikka auto kapotini, kuskil 50-100 meeti kauguselt tundus et umbes meetri kõrgune," meenutas Martin kohtumist karuga.

Mati Kaalu kinnitusel pole see mingi ime et üks ott on jälle ette võtnud pika ujumisdistantsi. Selle põhjuseks võisid olla näiteks Saaremaa poolt üle mere tulnud põnevad lõhnad. "Nad on väga head ujujad, lähevad meelsasti vette ja tunnevad väga kaugelt ja väga hästi lõhna. Üle mere on kuiva maa lõhn neile kaugelt tunda ja uudishimuga otsustab minna vaatama. Kõige tõenäolisem, et ta üks noorepoolne isane on, sest need on kõige rohkem sellised matkahuvilised," selgitas Kaal.

Keskkonnaspetsialistide ja ka jahimeeste seisukoht on et las see karu elab saarel rahulikult oma elu. "Kui midagi peaks keegi ette võtma, siis eelkõige peaksid sealkandi mesinikud, kes hoiavad oma tarusid metsades ja neil ei ole aedu ümber, nii nagu mandril. See on üks asi, mida võiksid sealsed mesinikud kiires korras teha, et oma mesitarud ära turvata," lausus keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna juhataja Uudo Timm.

Loomade hingeelu tundev Mati Kaal ütles ka seda, et mingit karuhirmu saarlased küll tundma ei peaks ja tegelikult on karu ise üks arg loom. "Karu on tegelikult aram loom kui jänes, ta on ara verega, enamasti ehmatab pasale ennast ja jookseb minema," ütles Kaal ja lisas, et kui karu ründab, on see situatsioon, kus inimene sattub poegade ja ema vahele. "Muidu karu ei ründa. Ja tal on nii kuradima hea haistmine, et ta ei sattu inimesega üldse vastamisi," ütles Kaal.

Uudishimulikke karusid on ka aastakümneid tagasi Saaremaaga tutvumas käinud, aga jälle tuldud teed mööda tagasi läinud.