Lõõtsavägilased kogusid Viljandi folgil tänavamuusikutena korraliku taskuraha

"Uskumatu, mul tõusid kulmud kukla taha, kui ma seda summat kuulsin," naeris Eelmaa õpetaja Margus Põldsepp Vikerraadio eetris.

Eelmaa meenutas, et mängis esmakordselt Viljandi folgil 2014. aastal ning samal aastal tänaval pilli tinistades teenisid kolm bändiliiget 300 eurot. "Nunnumeeter peab ka olema kaasas, nüüd habe kasvab, enam ei anna keegi," naerus Põldsepp.

Esimest korda käis Eelmaa festivalil emaga 12-aastaselt, juba kaks aastat hiljem esines ta Lõõtsavägilastega ise. "Siis me oskasime poistega kaheksat lugu," meenutas Eelmaa bändi esimesi samme.

Bänd astub Viljandi folgil üles ka sel aastal ning Eelmaa sõnul on tore teiste bändiliikmetega ühiselt muusikat teha. Ühtlasi motiveerivad Lõõtsavägilasi naisfännid. "Tüdrukutele meeldivad poisid, kes mängivad pilli," tõdes Eelmaa. Samas tunnistas noor muusik, et just tüdrukud on bändi suurimaks tüliõunaks.