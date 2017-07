Viljandi folgi turvalisuse meelespea: hoia lapsel silm peal ja jäta lemmikloom koju

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

Avaliku korra rikkumised festivalialal on enamasti seotud alkoholijoobes isikutega. "Vägijookidega soovitame piiri pidada. Kui näete mõnda korrarikkujat, kes teisi külastajaid häirib, siis andke temast kindlasti turvameeskonnale teada," ütles Saarik. "Viljandi linn on sel nädalavahetusel oluliselt rahvarohkem. Seetõttu varu festivalile sõites kindlasti aega ja järgi liikluskorraldusjuhiseid," lisas ta.

"Lastele soovitame kaasa anda või käe peale kirjutada vanema telefoninumbri," ütles Saarik. Eelmiste aastate kogemus näitas, et rahva sees kipuvad lapsed kaduma minema. Telefoninumbri olemasolu võimaldab lapse oma vanematega kiiremini kokku viia. "Kui laps on eksinud, siis võib ta julgelt pöörduda esimese turvatöötaja poole, kes aitab tal vanemad üles leida," lisas Saarik. Festivalil on ka lastehoid ja lasteala.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Nõustun

Loen veel