Biitlid McCartney ja Starr ühendasid uues singlis taas jõud

Veebruaris kohtusid Los Angeleses The Beatlesi bändimehed Paul McCartney ja Ringo Starr, et koos muusikat mängida. Tänakseks on sündinud koostööst ka uus laul.

"Tänan, mees, et tulid mulle külla ja mängisid suurepärast bassi. Ma armastan sind. Rahu ja armastust," kirjutas Starr toona sotsiaalmeedias. Siis polnud veel teada, kas Starr ja McCartney ka koos muusikat lõid, kuid nüüd on väljas nende ühine singel "We’re on the Road Again", vahendas Huffington Post.

See on kahe mehe esimene koostööpala pärast 2010. aasta lugu "Walk with You".

McCartney toetab "We’re on the Road Again" vokaalosa ja mängib bassi. Loo kaasautor on Toto’s Steve Lukather ning oma hääle on andnud ka The Eaglesi’ Joe Walsh ja Edgar Winter.

Uus lugu kõlab Starri peagi ilmuval plaadil "Give More Love", mis on järjekorras tema 19. sooloalbum. McCartney lööb kaasa ka uue plaadi lool "Show Me the Way".