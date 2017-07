Jennifer Aniston naaseb seriaalimaailma

Pärast 2004. aastat, mil ülipopulaarne komöödiasari "Sõbrad" lõppes, pole Aniston üheski püsivas rollis seriaalis kaasa teinud. Teda on nähtud espisoodilistes osades seriaalides nagu "30 Rock" ja "Cougar Town", vahendas BBC.

Anistoni uueks sarjaks saab HBO draamaseriaal hommikutelevisiooni telgitagustest. Seni pole veel teada, mis nime seriaal kandma hakkab, kuid on kinnitatud, et sellest saab üle aastate Anistoni uus kandev roll seriaalis. Samas sarjas hakkab näitlema ka Reese Witherspoon. Näitlejad on ka varem ühiselt sarjas üles astunud, "Sõprades" mängis Witherspoon Anistoni väikest õde.

Uus seriaal on veel algfaasis ning selle filmimisega pole alustatud. Sarja valmimise eest vastutab Michael Ellenberg, Witherspoon ning Aniston on selle tegevprodutsendid.

Jennifer Aniston on viimastel aastatel keskendunud oma filmikarjäärile, lüües kaasa linateostes nagu "We're The Millers", "Cake", "Horrible Bosses" ja "Marley & Me".