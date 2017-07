Jüri Pihel: telerivaatamine ei ole vähenenud

"Telekavaatamine üleüldiselt ei ole vähenenud. Keskmiselt Eesti inimene, kui ta vaatas 2013. aastal iga päev 216 minutit, siis eelmisel aastal oli see number 226 minutit, sel aastal juba 230 minutit ehk neli tundi päevas," rääkis Pihel "Vikerhommikus.

Piheli sõnul võlub inimesi telerite juures info kättesaadavus ja lihtsus. "See on televisiooni tohutu tugevus ja seda ei maksa unustada enam. Rahvusvahelised eksperdid arvavad, et lihtsus ja kergesti vastuvõetavad lihtsad jutustused, mis tele kaudu tulevad, et need ei kao kuhugi," rääkis Pihel.

Kuigi aastatega on juurde tulnud moodsad lahendused, nutitelefonid ja järelevaatamised, siis Piheli sõnul on tavainimene jäänud truuks ikkagi kõige klassikalisemale telerivaatamisele. "Eestis on veel üks põnev asi, hästi palju räägitakse järelevaatamisest, et kõik lindistavad ja vaatavad järele. Keskmine inimene vaatab neli tundi päevas tavatelekanalit, sest see on niivõrd lihtne, see on nii mugav. Sa ei pea tegema ühtegi otsust, sa ei pea valima, sa lihtsalt klõpsid läbi ja lased ennast informeerida või meelt lahutama," selgitas Pihel, tuues välja, et järelevaatamist kasutatakse keskmiselt 11 minutit päevas. "Osakaal on tohutult väike, aga ta eksisteerib," tõdes Pihel.

Viis aastat tagasi oli järelevaatamise osa kuus minutit päevas. "Inimesed õpivad oskusi juurde, aga ega seda moodsat tehnoloogiat väga palju ei kasutata ja seda teleri puhul ei ole ka väga palju vaja," lausus Pihel.

Juba augustist kaovad Eesti vabalevist Tv3 ja Kanal 2. Piheli sõnul on see Euroopas pigem ebatavaline, et kanalid vabalevist kaovad. Ühtlasi on Eestis üks parimaid vabalevi süsteeme. "Ärilises mõttes on asi lihtne, et las vaataja maksab ja ostab endale teleteenuse," selgitas Pihel, miks kommertskanalid otsustasid vabalevist lahkuda.

Euroopas on arusaam, et riik peab hoolitsema selle eest, et vaatajal oleks valikuvõimalused tagatud. "Eesti on väga õhuke riik, siin ei ole keegi sellega väga tõsiselt varem tegelenud ja vaadatakse käed rüpes pealt, et las nad siis lähevad," kirjeldas Pihel praegust olukorda.

Samas tõdes mees, et Kanal 2 ja TV3 vabalevist lahkumine võib ka positiivseid asju kaasa tuua. "Ega vahel pole paha, kui inimest sunnitakse jõuga tegema, antud hetkel ärimeeste loodud saatus sunnib inimest uut tehnoloogilist lahendust tooma. Kanalite valik muutub suuremaks, valikuvabadus muutub suuremaks," ütles Pihel ja avaldas lootust, et inimesed avastavad tänu sellele, et Eestis on veel palju häid kanaleid. "Kindlasti mingisugune osa inimesi jääbki ETV, ETV2, Tallinna Televisiooni ja Farnce 24 rüppe," lisas ta.