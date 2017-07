Trad.Attack! sai EAS-ilt eksporditegevuseks lisatoetust

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Folk Massidesse OÜ poolt esitatud taotluse projektile "Ansambel Trad.Attack! eksporditegevuse arendamine 2017-2018". Projekti kogumaksumus on 70 232 eurot, millest omafinantseering on minimaalselt 21 069,6 ja toetus maksimaalselt 49 162,4 eurot.

Projekti peamisteks eesmärkideks on esitlusfestivalidel ja esitlustuuridel osalemine ning Trad.Attack!-i muusika tutvustamine Kanadas, Rootsis, USA-s, Tšiilis, Argentiinas, Poolas, Saksamaal, Inglismaal, Austraalias, Uus-Meremaal. Lisaks Trad.Attack!-i uue albumi ja muusika levitamise rahvusvahelise turundusstrateegia loomine ja elluviimine ning ansambli rahvusvahelise meeskonna edasiarendamine.

Trad.Attack! sai EAS-ilt toetust ka eelmisel aastal ja kuna firma majandusnäitajad olid head ning finantsilised prognoosid ületati positiivselt, siis otsustati ka uus taotlus esitada.

"Meil on väga hea meel, et EAS otsustas meie projekti toetada. Nägime sellega palju vaeva ja projekti sisuline osa ulatus üle 50 lehekülje. Tänu sellele toetusele on meil võimalus viia oma muusika veel laiema kuulajaskonna ette ja arendada edasi jätkusuutlikku rahvusvahelist karjääri, mis nõuab suuri investeeringuid," ütles projekti kirjutaja ja bändi liige Sandra Vabarna.

Selgituseks neile, kes ei ole kursis EAS-i projekti telgitagustega, lisas Vabarna, et see on väga pikk ja põhjalik protsess. "Kõigepealt tuleb teha kulutused ise (näiteks osta lennupiletid) ja seejärel lisada tehtud kulutused aruandlusesse. EAS vaatab aruandluse üle ja kui kulutused olid vastavalt projektile abikõlbulikud, siis hüvitatakse 70 protsenti nendest kuludest mõne kuu möödudes. See tähendab, et peame ise alguses leidma vahendid kulude katmiseks ja lõpuks investeerima oma raha 30 protsendi ulatuses. Lisaks peame katma kulutused, mis ei ole abikõlbulikud. Seega on omafinantseering tegelikkuses palju suurem," selgitas ta.

Vabarna sõnul arutati pikalt, kas teha uus taotlus, sest see on suur vastutus ja investeering ka bändi poolt. "Kuid näeme, et oleme hetkel just selles kohas, kus on vaja anda kõiges maksimum, et viia oma tegevus kirevas muusikamaailmas uuele tasemele," ütles Vabarna.

Eelmisel aastal taotles Trad.Attack! EAS-ilt 49 314,91 eurot, kuid projekti elluviimiseks kulus reaalselt vähem raha ja EAS pidas abikõlbulikeks kuludeks 37 075,93 eurot. Tänu eelmisele projektile sai bänd uued agendid ja agentuurid Prantsusmaal, Hispaanias, Põhja-Ameerikas, Kanadas, Tšiilis, Inglismaal. Lisaks sai Trad.Attack!-i uus album väga palju positiivset kajastust rahvusvahelises meedias ning huvi bändi vastu on nähtavalt suurenenud, mis omakorda andis võimaluse ja vajaduse uue taotluse esitamiseks. "Tuleviku perspektiivis võidab Trad.Attack!-i rahvusvahelisest tegevusest kogu Eesti kultuur," teatas ansambel.