Viljandi on taas folgi lainel

President Kersti Kaljulaid rõhutas festivaliperet tervitades, et 25 aasta jooksul on Viljandist saanud rahvusvaheline rahvusluse pealinn, folgipealinn, siin on maailma parim folgikool, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Me võime olla selle üle väga uhked. Ja kõik need, kes ei saa aru, et rahvuslus on avatus ja avatus on rahvuslus, tulge siia, Viljandisse ja see rahvas näitab teile nende päevade jooksul, et see niimoodi on," ütles Kaljulaid.

Viljandi pärimusmuusika festivalidele pandi sümboolne algus 1989. aastal, kui kohalikus kultuurikoolis avati rahvapilli eriala. "Selle erialal esimene kursus, kelle hulka kuulub ka Ando Kiviberg ja paljud teised, käisid esimest korda Faluni etnolaagris 1990ndate alguses ja nägid kui orgaaniliselt on seal see pärimusmuusika noorte omavahelise suhtlemise osana ja nad tahtsid, et see ka Eestis toimuks. Ja mõtlesid, et kuidas saavutada seda, et pärimusmuusika Eesti rahva vereringesse tagasi tuua. Ja kõige parem moodus selleks on ikkagi teha üks suur üritus," meenutas festivali programmipealik Tarmo Noormaa.

Noored alustasid 1993. aastal Viljandi pärimusmuusika festivaliga, mis toimus esialgu ühel laval. Väikesest rahvamuusikapeost on aga saanud Balti- ja Põhjamaade üks suuremaid muusikafestivale, mis peibutab igal aastal tuhandeid inimesi.