Galerii: Joosu kõrtsis toimusid Hardi Volmeri uue filmi võtted

2. augustil 1913. aastal saatis Eesti Rahva Muuseum kõikidele Eesti ajalehtedele avaldamiseks teate: "Muuseumi poolt saadeti juunikuul päevapiltnik Joh. Pääsuke välja, et huvitavatest maastikkudest, rahva tööst ja talitustest, ehitustest, rahvateaduslikest asjadest ja inimestest ülesvõtteid teha..."

Hardi Volmeri mängufilm jutustab seiklusliku ja romantilise loo Eesti esimesest filmitegijast Johannes Pääsukesest läbi tema müstilise uurimisretke Setumaale 1913. aasta suvel.

Tervest retkest on olemas ainult seitse minutit, seda pidi olema rohkem, aga keegi ei tea, kuhu kadusid ülejäänud kaadrid. Ka Pääsukese rännupäevik, mida ta ontlikult täitis, on kadunud. See teadmine andis filmitegijatele ahvatleva, aga üksiti ka riskantse võimaluse taasluua see ammune retk nii nagu nemad seda ette kujutavad.

Filmis osalevad Ott Sepp, Märt Avandi, Tõnu Kark, Üllar Saaremäe. Režissöör Hardi Volmer.