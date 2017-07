Galerii: Gary Brooker tegi Haapsalus proovi Eesti muusikutega

Eile öösel Tallinna jõudnud ja kohe Haapsallu sõitnud legendaarne briti muusik Gary Brooker imestas, kui tasane on Eesti. "Kui öösel Haapsallu jõudsime oli Brooker väga üllatunud nähes helendavat taevast," ütles laulja Haapsallu toonud linnapea Urmas Sukles.

"Gary mainis, et oli Haapsalust lugenud kui ainult lossist, ega teadnud, et selle ümber on tegelikult linn," rääkis Urmas Sukles. "Vestlesime veel Haapsalu kammerkoorist, kellega Brooker laupäeval üles astub, ja staar arvas, et see saab olema hea kogemus. Lubasin kinkida ta naisele Haapsalu salli ja teha väikse linnaeskursiooni," lisas linnapea.

Gary Brooker astub Haapsalus Eesti publiku ette laupäeval, 29. juulil.