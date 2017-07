Galerii: Rihanna võitleb popmuusika kõrvalt ülemaailmse hariduse eest

Clara Lioneli heategevusfoni looja (CLF) püstitas ülemaailmset haridust puudutava teema Twitteris, kus ta erinevatelt riigipeadelt küsis, kas ka neid see teema puudutab. Emmanuel Macron kutsus Rihanna juunis tehtud säutsu järel endaga kohtuma, vahendas Huffington Post.

Kohtumine Élysée palees toimus eile pärastlõunal. "Aitäh härra president ja esileedi selle imelise kohtumise ning kirgliku suhtumise eest ülemaailmsesse ja tüdrukute haridusse," kirjutas popstaar oma Twitteris.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! ???????? — Rihanna (@rihanna) July 26, 2017

Selle kohtumisega tõestas Rihanna taaskord, et kasutab oma staarisaatust edukalt selleks, et olulisi teemasid püstitada ning need tähelepanu alla seada. Mõned fännid on Rihannat seetõttu isegi uueks USA presidendiks pakkunud.

You're more presidential than Trump. Thanks for making the world a better place with your music and your activism! pic.twitter.com/YiacxqapUP — Brian A. Hernandez (@BAHjournalist) July 26, 2017

Ka Macron pidas kohtumist igati õnnestunuks, postitades sellest pildi oma Twitteri lehele.

2012. aastal käivitas Rihanna heategevusfondi Clara Lionel Foundation, mis aitab riike kogu maailmas hariduse ja meditsiini osas. Eelmisel aastal pani lauljatar aluse stipendiumile, et aidata Brasiilia, Barbadose, Kuuba, Haiti, Grenada, Guyana ja Jamaica noori alustamaks haridusteed USA-s. Aasta alguses nimetas Harvardi ülikool Rihanna aasta heategijaks.