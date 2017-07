Estonian Voicesi bariton: Lenna muusika inspireerib meid

"Lenna muusika on selline, mis kõnetab kõiki Estonian Voicesi lauljaid ja inspireerib ka meid seda tegema," selgitas Erismaa Vikerraadio saates "Stuudios on Risto Lehiste".

Kuigi lähemalt saadi Lennaga tuttavaks augustis algavaks tuuriks ette valmistudes, olid Estonian Voicesi muusikud Lennaga kokku puutunud ka varem. Selleks, et erinevates Eesti otsades tegutsevad muusikud proovideks kokku saada, valmistuti juba kuid enne tuuri. "Meil on kevadest juba paika pannud need päevad, millal me oleme leidnud aja, et suur seltskond kokku saaks, et kõik paika saaks ja kus kõik viimse detailini ära lihvime," selgitas Erismaa.

Kontserdituuril, mis algab augustist, vahetavad muusikud oma repertuaare. "Ma julgen lubada, et nii Lenna kui ka meie esitame vastakuti kõige ägedamaid lugusid, mis meid on kõnetanud. Siis on ka kontserdil meie ühine osa, kus me laulame üksteise lugusid segamini," kirjeldas Erismaa, kuid soovis jätta saladuseks, mis lood täpsemalt esitusele tulevad.

Juba praegu teab Erismaa aga öelda, et kontserdituur Lennaga on Estonian Voicesi üks ägedamaid projekte. "See, mis hakkab augusti alguses tulema, on üks ägedamaid projekte, mis meie oleme vähemalt teinud. Sellest tuleb väga kihvt asi," kiitis ta.

Juba oktoobris sõidab Estonian Voices Hiina, kus antakse ligi seitse kontserti. "Iga päev on kontsert erinevas linnas, äge sõit tuleb sellest," ootab Erismaa sügisest kontserdireisi põnevusega.