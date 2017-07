Tark seljakott ja power-doomino: Tartus kogunesid noored leiutajad

Noored arendavad suvekoolis oma ideedest valmis tooteid ja teenuseid nagu näiteks tark seljakott või füüsikadoomino. Parimat leiutajat välja ei selgitata ning korraldajate sõnul püütakse julgustada noori lennukalt mõtlema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viieliikmelistes rühmades töötavad noored leiutajad pärinevad koolidest üle Eesti. Leiutajaid juhendavad laagris vanemad leiutajad, rahvusvahelise kogemusega startup-ettevõtjatest mentorid. "Meie meeskond töötab sellise lahenduse kallal, mis muudab seljakoti luku turvalisemaks. Sõrmejäljega saab seljakoti omanik selle luku lahti teha. See on hästi mugav, aga samas see on hästi turvaline näiteks mõnes suurlinna metroos," ütles Tallinna Prantsuse lütseumi õpilane Sander.

Juhan Liivi nimelise Alatskivi keskkooli õpilane Riko tutvustas oma tiimi leiutist, milleks on power-doomino. "See peaks muutma põhikooliõpilaste füüsika õppimise põnevamaks, interaktiivsemaks ja lihtsamaks. Sa ei pea õppima paberi pealt valemeid pähe, vaid sa saad teha seda mänguliselt," kirjeldas noormees.

Tallinna Reaalkooli õpilane Sarah töötas aga programmi kallal, mis on abiks erialavalikul. "Praegu on probleem, et omale sobiva ülikooli leidmine võtab aega üks-kaks kuud või isegi rohkem, siis meie veebileht leiab selle sobiva eriala mõne minutiga, võttes arvesse siis õpilase enda huvisid, tema rahalisi võimalusi ja tema asukohta," lausus Sarah.

Noorte leiutajate ideed on suvekooli peamentori, ettevõtja Hardi Meybaumi sõnul veelgi lennukamad, kui korraldajad oleksid oodanud. "Kui ma täna olen siin ringi käinud, siis sellest esialgsest ideest - teeme asja valmis - on jõudnud juba arutelu, et registreerime firma, hakkame oma tooteid müüma. Tundub, et osa nendest tiimidest teevad reaalselt ettevõtte, teevad oma äpi või hakkavad oma toodet müüma ja läheb äri tegemiseks ja müümiseks. See kindlasti ei olnud meie eesmärk, aga tundub, et see on selline äge loomulik jätk, mis on sellele järgnenud," tõdes Meybaum.