Kuula singlit! Stig Rästa ja Vallo Kikas loovad koos muusikat

Stig Rästa ühendas jõud Vallo Kikasega ning mehed avaldasid ühise loo "We are" koostööprojekti KISMA nime all.

KISMA on elektroonilise tantsumuusika/laulukirjutajate/produtsentide ja DJ-tiim, mis sai alguse, kui elektroonilise muusika taustaga Vallo Kikas ja pop-roki taustaga Stig Rästa oma huvid kokku panid. Koos on muusikat tehtud juba üle kahe aasta ja selle aja jooksul valminud loomingust valiti välja pala nimega "We Are", et end avalikkusele tutvustada. Uue põneva muusikalise projekti raames plaanitakse oma jõud ühendada erinevate lauljate ja instrumentalistidega nii Eestist kui ka välismaalt.

Seni on Kikas ja Rästa peamiselt tegelenud Eesti popmuusika kirjutamise ja tootmisega. Esimest avaliku ülesastumist DJ-duona võib näha 4. augustil algusega Weekend festivalil Pärnus.