Galerii: Romusõidukitele puhuti kunstiga elu sisse

Täna said huvilised nautida kunsti Slowballi moodi ehk kaunilt maalitud romustaatusest päästetud autosid PADA ees. Uue kuue sai sel aastal- 15 autot.

Nagu igal aastal, oli ka sellel aastal Slowballil palju kunstnikke kogu maailmast. Neli autot maaliti Mehhiko kunstnike poolt, kes külastasid Tallinna Mextonia Festival ajal. Samuti tegid kaastööd Eesti, USA ja Soome kunstnikud.

Slowball "Kunst Ratastel" projekti eesmärk on laheda road-tripiga tuua tänavakunst ratastele, sõidutada see läbi Euroopa ning legaalselt demonstreerida selle kunstivormi olemust, ilu ja meisterlikkust. Teisalt on soov tutvustada ebaharilikul moel andekaid artiste ning seda, mida neil maailmale pakkuda on.

Kunsti ratastel sõidutab laia maailma pöörane rahvusvaheline seltskond huvitavaid inimesi, kellest palju on Slowballil ka varem osalenud.

Tänavu juba kolmandat korda toimuv Slowball algab 2. augustil Tallinnas, läbib viie päeva jooksul Soome, Rootsi ja saabub Ahvenamaale 5. augustil. Marsruudiks on Helsingi-Turku-Stockholm-Mariehamn. "Kunst ratastel" kulmineerub 6. augustil Ahvenamaal, kus Slowballi autodega sõitnud meeskonnad veedavad ühe lõõgastava päeva. Reisi jooksul toimuvad linnades Slowball "Kunst ratastel" näitused.