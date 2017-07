Eesti paar teenib leiba eksootilistes riikides reisimisega: see on unistuste töö

"See ongi unistuste töö, seda võib kindlasti öelda. Kõik algas meil kaks aastat tagasi, kui me tegime koos reisi Dominikaani Vabariiki, seal filmisime kõvasti ja tegime seal muusikavideo, mis läks internetis kõvasti liikvele," meenutas Särglep Raadio 2 saates "Suveraadio".

Talvel Eestisse tagasi tulles mõtlesid noored kogu aeg palmidele, soojale ilmale ja surfamisele. "Viis kuud hiljem otsustasime, et me peamegi töölt ära tulema ja sellise elustiiliga jätkama, sest see on midagi, mille vastu meil on kirg," meenutas Särglep.

Katri Palm selgitas, et seejärel hakati võtma ühendust hotellidega, kellel on alati vaja turundust ilusate videote näol. "Eriti kui seal on ilusad inimesed peal," naljatas Särglep, viidates, et videote peategelased on nemad ise. Just sel viisil sündiski Särglepal ja Palmil ühine videoäri, millega on käidud nii Mauritiusel kui ka Maldiividel. "Meie portfoolio on juba päris tugev. Nende põhjal on meid ikkagi valitud. Ei piisa lihtsalt ilus olemisest, loomulikult," rõhutas Palm.

Secret spots with my hunny ???? A post shared by KATRI KATS (@katrikats) on May 13, 2017 at 1:33am PDT

Videote filmimine ja monteerimine on noorte hinnangul aga raskem kui paistab. "Kindlasti on meil silma ja stiili. Iga inimene, kes tegeleb fotograafiaga, tal on kindlasti oma stiil. Meie stiil on päikeseline, mis sobib troopikasse," selgitas Palm. "Mida parem see välja näeb ja mida lihtsam asi videos tundub, seda rohkem tööd on selle taga," lisas Särglep. Lisaks tuleb pidevalt ette äpardusi - Särglep on on oma tehnikat kogemata uputanud ning veiniga üle valanud. "Selliseid äpardusi juhtub pidevalt-pidevalt," tõdes mees.

Oma reisidest filmivad Särglep ja Palm tihti ka videoblogisid, millel saab silma peal hoida nende Youtube'i lehel. Juba sügisest stardivad noored juba Kreekasse ja Balile.

Kui videote filmimine on noorte jaoks töö, siis pidev sotsiaalmeedias figureerimine on Eesti paarikese kuulsaks teinud. "Naljakad juhtumised toimusid Ibizal, kui kõndisime kahekesi tänaval ja üks kohalik noormees tuli minu juurde, ütles, et on väga suur fänn, on meie pilte näinud ja talle väga meeldib, mis me teeme. Kallistas meid ja soovis jõudu," meenutas Särglep.