Suurüritused tõstavad Eesti linnade majutushinnad lakke

Üheks eredamaks näiteks on kolmandat korda Pärnus toimuv Weekend festival, mis meelitab kohale tuhandeid klubimuusika fänne. Pärnu majutusasutused naudivad rohket külastajatevoogu ning ööbimiskohtade hinnad on just augusti esimesel nädalavahetusel lakke tõustetud. "Loomulikult pole meie selle üle õnnelikud. Meie meelest pole selline tegevus väga jätkusuutlik," tõdes Weekend festivali pressiesindaja Gunnar Viese ERR Menule.

Tavapärasest kõrgemad hinnad on Weekend festivali toimumisajal, 3.-5. augustil nii hotellides kui ka kodumajutustes. Sellest hoolimata lähevad ööbimiskohad nagu soojad saiad ning enamikes hotellides on vabad vaid loetud toad. "Hotellid on suuresti täis, kuuldavasti ka kõiksugu korterid ja majad," kinnitas festivali pressiesindaja.

Seda, et nõudlus on just Weekend festivali ajal kõrgem kui tavapärastel nädalavahetustel, kinnitas ka ühe Pärnu hotelli tegevjuht, kuid lisas, et sel perioodil on ka riskid suuremad. "Väga suur risk, et majutajad või broneerijad ei tule kohale või jääb osa tube müümata," lausus anonüümseks jääda soovinud hotellipidaja.

Tema sõnul on hotellidest hullem olukord aga kodumajutustes, mille hinnad muutuvad tundidega. "Kui võtta Airbnb lahti, on seal hinnad veel kõrgemad. Täna antakse suhteliselt rahulikult, aga Weekendi ajal ikkagi kordades kõrgemalt kui hotellid annavad. Vahe on selles, et hotellid broneerivad väga pikalt ette, Airbnb vaatab iga päev oma hinna, kui kõrgeks ta selle virutab. Pikalt ette broneerides ei teki nii suuri hinnavahesid," selgitas hotellipidaja.

Broneeringulehtede andmetel on hinnatõusu näha aga nii hotellides kui ka kodumajutustes. Näiteks hotellis SPA Tervis maksaks kolm ööd juuli viimasel nädalavahetusel 321 eurot, broneerides tuba Weekendi toimumisajaks, tuleb kolme öö eest välja käia 480 eurot. Hinnad kerkivad teisteski hotellides. Majutusasutuses Pärnu Breeze Residence saaks neli inimest veeta selle nädala lõpus kolm ööd 519 euroga, Weekendi ajal läheks samasugune terrassiga ööbimismaja maksma aga 1050 eurot. Kodumajutustes tõusevad hinnad samuti kordades. Näiteks kolmeminutilise teekonna kaugusel rannast asuv tuba kolme voodikohaga maksab sel nädalavahetusel 85 eurot öö, järgmisel nädalal samadel päevadel aga juba 250 eurot öö. Broneerimiskeskkond Booking.com teatab aga pea iga Pärnu hotelli osas, et nõudlus on väga suur.

Selleks, et ööbimiskohti oleks lihtsam leida, on loodud Facebooki lehekülg Weekend 2017 Pärnu Majutus, kus pakutakse võimalust kellegi aias telkida või pööningul ööbida.

Telkimisvõimalus

Kes ei jõua endale hotellituba lubada, võib ööbida festivali telkimisalal, kuid needki piletid kaovad hetkega. Eelmisel aastal oli festivali telkla täielikult välja müüdud, mistõttu ei tohiks Viese sõnul ükski festivalikülaline, kellel veel majutust pole, käed rüpes istuda. "Meie priority ehk eelpüstitatud telke on järgi umbes 200. Võib täiesti kindlalt öelda, et kes hiljaks jääb, see ilma jääb," rääkis Viese. Priority nelja inimese telk maksab 85 eurot öö, telkimisalale pääsemiseks tuleb juurde soetada pilet 15-19 euro eest.

Kuigi võrreldes varasemate aastatega on Weekend festivali telkimisala suurem, siis erinevad mugavustega telgid on tänaseks juba läbi müüdud. "On rohkem VIP majakesi, mis on hoolimata suuremast kogusest välja müüdud, ja on täiesti uue tootena LUX telk, mis on välja müüdud," ütles Viese.

Kõrged hinnad teistes linnades

Kõrged majutushinnad ei kehti ainult Pärnus Weekend festivali ajal. Täna algav Viljandi pärimusmuusika festival mõjutab samuti ööbimiskohtade hinnataset. Näiteks korter Viljandi kesklinnas kolme voodikohaga maksab Viljandi folgi ajal 80 eurot öö, nädal hiljem, augusti alguses tuleb samas kohas öö eest välja käia 65 eurot. Veelgi drastilisem on Viljandi kesklinnas seitsmele inimesele mõeldud öömaja hind, kus selleks nädalavahetuseks saab toa 150 euroga öö, järmisel nädalavahetusel aga juba 40 eurot öö.

Valik ööbimiskohtade osas on Viljandis festivali ajal oluliselt kesisem kui Pärnus ning suurem osa kodumajutusi on selleks nädalavahetuseks juba broneeritud. Ka Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajad pakuvad võimalust ööbida telklas, mis asub Viljandi kesklinnas. Öö eest tuleb inimese kohta välja käia kolm eurot.

Haapsalus on majutusasutustes õitsemisperiood mitu nädalavahetust järjest. Juba sel nädalavahetusel toimub seal Rock in Haapsalu, 4.-5. augustil vallutab linna Augustibluus. ERR Menuga rääkinud Pärnu hotellipidaja tõdes, et tema tahtis leida ööbimiskohta Haapsalu rokifestivali ajaks juba kuu aega tagasi. "Ei ole võimalik alla paarisaja euro Haapsalus üldse majutust leida ja mida lähemal esinemiskohale, seda kõrgem on hind," tunnistas ta, kuid lisas, et see on täiesti loomulik turu liikumine ja nähtus.