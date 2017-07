ERR.ee video | Heidy Purga: Viljandis on mingi teistsugune aura

"Ma arvan, et see, mida folk teeb, see põhifookus, pärimusmuusika edasikandmine ja -andmine, selle esitamine nii kodumaiste kui ka külaliste osas, on väga oluline. Ükskõik, kas see muutub ajas, muutub moodsamaks, käib ajaga kaasas, tulevad teised bändid või kaasaegsem lähenemine, siis tema alge ja põhisõnum on alati üks," rääkis Purga ERR Menule.

Purga soovitab folgil eelkõige linnamelust osa saada, sest mõnede sõnul on Viljandi uus Kalamaja. "See, mis Viljandis praegu on, ka folgi ajal, kõik toredad kodukohvikud, hubased aianurgad, see on midagi, mida siin Tallinnas justkui nagu võidakse proovida teha, aga lihtsalt see keskkond erinevaid linnaosi silmas pidades ei toimi täpselt nii, sest seal on mingi teistsugune aura seal Viljandis, see on kuidagi väga õnnestunud. Ega mulgid on targad olnud," naeris Purga.

Viljandi pärimusmuusika festivali ametlikud järelpeod toimuvad 28.-29. juulil Ugala Teatris mitmekümne meetrise arhitektuuriinstallatsiooni KOSK rüpes. Järelpidudel esinevad põnevad koosseisud, nende seas näiteks Jaan Tätte jr ja Silver Sepp kavaga Naelapillihullus.

Bert On Beats ehk Bert Prikenfeld esitleb aga oma uut EP-d "Global Warning vol. 1". Prikenfeld kinnitas, et tema uus helikandja on vägagi folkmuusikast mõjutatud. "Seal on sellist globaalset bassmuusikat, kus on maailmamuusika rütmid ja elemendid kokku pandud tugevama klubimuusikaga. Seal on Brasiilia elemente, Kuuba elemente, Aafrika elemente," loetles muusik.

Kui Prikenfeldi kolleegid on plaadil kõlavat muusikat mänginud nii New Yorgis kui ka Prantsusmaal, siis muusik ise usub, et looming toimib kindlasti ka Viljandi folgil. "See pole kindlasti kommertsraadiojaamade TOP 1 muusika ja see ei ole mulle üldse taotuslik. Mul on lihtsalt hea meel, kui inimesed saavad selle järele tantsida," ütles ta.

Viljandi folk toimub 27.-30. juulini.