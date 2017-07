Joosep Järvesaar: Weekendil tuleb Cartooni elu-live

3.–5. augustini Pärnus toimuval suurfestivalil Weekend Festival Baltic annab kodumaine au ja uhkus Cartoon suve ainsa sõu ja on lubanud sellest teha meeldejääva elamuse kõigi jaoks. Bänd lubab, et nendega astuvad koos lavale Kristel Aaslaid, Daniel Levi ja Mikk Mäe ning nii mõnegi üllatuse jätavad nad hetkel enda teada.

Cartoon on viimasel ajal hoidnud madalat profiili ja valmistunud hoolega suviseks suuresinemiseks. Bändi ninamees Joosep Järvesaar on eelnevalt öelnud, et bänd panustab 100 protsenti, et suvine ülesastumine publikule kauaks meelde jääks. "Ootame pingsalt esinemist kodulinnas, Weekend Festivali publik on meid alati väga soojalt vastu võtnud," lausus Järvesaar. "Sellest tuleb Cartooni n-ö "elu-live"".

Koos Cartooniga lavale astuv Daniel Levi ütles, et arvatavasti on 5. augustil Cartooni lava ees rand ainuke koht, kus Pärnus on rohkem rahvast, kui Steffani järjekorras ning tossu ja suitsu rohkem kui Vesuviuse vulkaanis.

"Cartooniga esinedes ei tea kunagi, mis juhtuda võib, aga garanteeritud on, et ilmselt keegi hüppab DJ puldi otsast püksid katki," muheles Levi.

Weekend Festival Baltic toob 3.–5. augustini suvisesse Pärnu randa hetke maailma tipud pop- ja tantsumuusikas. Artistide nimistusse kuuluvad popmuusika superstaar The Chainsmokers, plaadikeerutajad Martin Garrix, viiel korral DJ Magazine poolt parimaks auhinnatud Armin van Buuren, jätkuvalt edetabeleid trooniv Clean Bandit, Kanada legend Deadmau5 ja paljud teised.