Istanbuli tänavakasside dokumentaalfilmiga toetatakse Eesti kodutuid kasse

"Kedi" on dokumentaalfilm Istanbuli tänavakassidest, kes on selle suurlinna argielu lahutamatuks osaks. Tuhanded kassid hulguvad mööda tänavaid ja püüavad ootamatustest pulbitsevas keskkonnas ellu jääda nii enda kavaluse kui ka võõraste lahkuse toel.

Dokfilm jälgib meisterliku kaameratöö abil seitset kassi ja viib meid nende kannul restoranidesse, kodudesse, turule, hiirejahile, pappkastidesse, hoovidesse ja mujalegi. Türgi keeles tähendabki "kedi" kassi ning Istanbulis on nad saanud eraldamatuks osaks linnaelanike eludest. Igaühel neist on oma seiklused - kes on röövlinägu, kes on kaisuloom, kes on teraapiaks teda toitvale inimesele. "Kedi" on neist seitsme lugu.

Lisaks sellele, et Eesti esilinastusel juhatab filmi sisse zooloog Aleksei Turovski, annetab Forum Cinemas koos levitajaga MTÜ Elektriteater filmi linastusperioodi kogutulust kuus protsenti MTÜ Kasside Turvakodu tarbeks.

MTÜ Kasside Turvakodu aitab hooletusse jäetud või hätta sattunud kasse. Aastaringselt on nende hoole all umbes 200-300 nurrumootorit ning ühes aastas leiab uue päriskodu keskmiselt 300-500 miisut. 2012. aastal valiti kasside turvakodu ka aasta kõige loomasõbralikumaks teoks.

Dokumentaalfilm "Kedi" esilinastub Eestis kolmapäeval, 26. juulil kell 19.00 Coca-Cola Plazas.