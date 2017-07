Beyond Beyond tuli välja neljanda singliga

Eesti bänd Beyond Beyond avaldas järjekorras neljanda singli "A Little Love".

Laulu autorid on Gevin Niglas, Frederik Küüts, Karl Killing, Frank Pintsaar, Ago Teppand ja Sander Mölder. Viimased kaks on ka laulu produtsendid.

Bändi liikme Karl Killingul sündis klaveril algne liin ja muusika, kuhu teised bändiliikmed hakkasid oma mõtteid peale laduma. Gevin laulis ühe rea ja see oli hea, Frank sidus peale teise ja Frederik kirjutas sõnu. "Laul sündis bändilaagris ideid loopides. Pärast mitmete erinevate produtsentidega katsetades, pidasime Sandri ja Ago koostööd selle loo puhul parimaks. Tüübid on tõesti maailmatasemel ja see, et neid oma sõpradeks saame kutsuda ja koos muusikat teha, on suur au,” lausus Beyond Beyondi kitarrist, laulja ja laululooja Frederik Küüts.

Loo on miksinud Romet Pott ja masterdanud Vallo Kikas.