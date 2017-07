James Bond naaseb kinolinale 2019. aastal

Aasta alguses teatas Craig, et lõikab enne oma randmed läbi, kui peab taas Bondina üles astuma. 2015. aastal ilmunud "Spectre" oli Craigi jaoks neljas kord James Bondina kinolinale jõuda, vahendas Independent.

Uueks Bondiks on pakutud ka briti näitlejat Tom Hiddlestoni, kes on filmi produtsendi Barbara Broccoli sõnul salaagendi rolli jaoks liialt ennastimetlev ja nõrk. Lisaks Hiddlestonile on meedias spekuleeritud, et järgmine Bond võiks olla näiteks Idris Elba, Tom Hardy, Damian Lewis, Aiden Turner või James Norton.

Meediakontsern Metro-Goldwyn-Mayer ning produktsioonifirma Eon teatasid, et detailid uue filmi kohta avaldatakse hiljem. Filmi tunnusmuusika valmib väidetavalt taas Adele'i käe all, kelle sulest oli pärit ka "Skyfalli" tunnusmuusika.

"Dunkirki" režissöör Christopher Nolan tunnistas hiljuti, et on pidanud Bondifilmide meeskonnaga läbirääkimisi, kuid pole veel kindel, et just tema uue filmi valmimise taga on. "Ma olen produtsentidega juba aastaid sel teemal rääkinud. Ma armastan väga seda tegelast ja olen alati põnevil, kuhu suunas nad uue filmiga lähevad," on Nolan Bondi kohta öelnud.

Uus linateos filmitakse teadaolevalt Horvaatias. Filmi stsenaariumi kirjutavad Neal Purvis ja Robert Wade, kelle sulest on ilmunud ka "Casino Royale", "Quantum of Solace'i", "Skyfalli" ja "Spectre" käsikirjad. Uue filmi alapealkiri on veel teadmata.