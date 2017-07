Galerii: Charlize Theron esitles uut filmi

"Plahvatuslik blond" esilinastus Ameerikas Los Angelese Ace hotellis. Eesti kinodesse jõuab film augustist.

Filmi režissöör on David Leitch ning lisaks Theronile astuvad üles John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella ja Toby Jones.

Filmi aluseks on Oni Pressi romaan "The Coldest City", mille autor on Antony Johnston ja illustraator Sam Hart. Stsenaariumi autor on Kurt Johnstad.