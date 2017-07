ETV toob kooride Eurovisiooni taas eetrisse

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) poolt ellu kutsutud uus telekonkurss, Eurovisiooni lauluvõistlus kooridele ("Eurovision Choir of the Year") toimus 22. juulil Riia Arenal. Võistusel osalesid koorid üheksast riigist, Eestit esindas ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatusel. Parima koori, mille tiitli pälvis Sloveenia, valis muusika-ekspertide žürii, kuhu kuulusid Briti helilooja John Rutter ja maailmakuulus Läti metsosopran Elīna Garanča.

Muusikaõhtut juhtisid Grammyga pärjatud helilooja-dirigent Eric Whitacre ja Läti televisiooni saatejuht Eva Johansone. Ülekande režissöör oli Peter Maniura (BBC).

Kooriliikumise kasvav populaarsus maailmas on tõendiks, et muusika keel on universaalne ja et kooris laulmine on sotsiaalne ja emotsionaalselt rikastav ühistegevus.

ETV toob kooride Eurovisiooni eetrisse neljapäeval, 27. juulil kell 22.50.