Justin Bieber tühistas maailmaturnee edasised kontserdid

Selle otsusega jätab Bieber ära 14 kontserti järgmise kolme kuu jooksul, vahendas BBC.

Seni on Bieber oma turnee käigus andnud 150 kontserti alates 2015. aastast. 2016. aastal ilmus tema album "Purpose", mida muusik tuuriga promob.

Bieber pole kommenteerinud otsust tuur tühistada, kuid allikate sõnul on popstaar sellest lihtsalt väsinud. "Justin armastab oma fänne ja on õnnetu, kui peab neile pettumust valmistama. Ta on tänulik, et on saanud jagada kogemust oma meeskonnaga 150 edukal kontserdil kuues erinevas maailmajaos. Sellegi poolest otsustas ta pärast põhjalikku kaalumist, et ei anna sellel tuuril rohkem kontserte," seisab Bieberi kodulehel.

Suurem osa Bieberi ülejäänud kontserte pidi toimuma USA-s, aga ka Jaapanis, Hong Kongis, Filipiinidel, Singapuris ja Indoneesias. Eelmisel nädalal ei lubatud Bieberit Hiinas lavale, sest muusik olevat käitunud halvasti.

Selle aasta algusest on Purpose World Tour popstaarile sisse toonud 93,2 miljonit dollarit.