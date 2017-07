Žürii liige: Eesti ja Läti koorid on professionaalsed

Mida te ütleksite ETV tütarlastekoori etteaste kohta?

See oli väga keeruline, et öelda, kes võidab. Kõik olid väga erinevad ja me tahtsime mõelda kriteeriumidele, mis kõiki eristas. On selge, et Eesti ja Läti koorid on esinemiskogemusega, nad on professionaalid. Ma armastan Tormise muusikat ja olen neid isegi esitanud. Mis neil puudu jäi, ma tundsin vahepeal, et liikumine oli olemas, aga liigutused olid õpitud ja mitte niivõrd loomulikud. See on mu ainus kriitika ja ma ei ütleks, et see oli põhjus, miks nad esikohast ilma jäid. Elu on selline.

Eestlased olid võib-olla tagasihoidlikumad kui konkurendid?

See on suurepärane mõte. Me kuulsime "Ave Mariat", mis on tõeline meistriteos. Kuid sellel laval ja selles kontekstis on seda repertuaari keeruline kaitsta. See tuleb panna konteksti ja näha, mis see üritus täpselt oli. See oli televõistlus, kus osalesid paljud koorid ja erinevad traditsioonid. Lõpus oli see vahe vaid juuksekarvasuurune, mille põhjal otsustati. Võib-olla erineval õhtul oleks otsus olnud teistsugune.

Mida te arvate, kas sellel üritusel saab olema pikk traditsioon?

Ma loodan seda. Ma loodan, et kooride traditsioon taastub ka Lääne-Euroopas ja eriti Saksamaal ning saksa keelt kõnelevates riikides, kus mina peamiselt tegutsen. See on tõsi, et viimasel 15 aastal on toimunud taassünd. See ei ole teie jaoks uudis, sest teil on alati olnud tohutu koorimuusika traditsioon. Koorimuusika on midagi, mis inimesed kokku toob ja see üritus on selle tõestuseks. Kui see jätkub ja veel rohkem inimesi kooridega liitub, oleks see suurepärane.

Miks on koorimuusika on taassündimas?

Sest inimesed tahavad kokku tulla ja selleks pole paremat viisi kui kooris laulda, sest sa teed midagi südamest, kehaga ja intellektuaalselt. Kooslaulmine ühendab inimesi, isegi pulss sünkroniseerub. Sa suhtled tasandil, mis pole sõnaline. Maailm vajab seda praegu, kogu virtuaalse suhtluse ajal me vajame, et inimesed ühineksid ja pole paremat viisi kui koorilaul.