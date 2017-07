Ariadne avaldas esimese endakirjutatud singli

Eesti Laulu võistlusel kuulsust kogunud Ariadne avaldas esimese endakirjutatud loo "Take It Slow".

"Ma loodan väga, et teile kõigile meeldib see laul, sest tegu on minu kõige esimese lauluga, mis ma kunagi kirjutanud olen, ning see teeb selle eriti eriliseks minu jaoks," kommenteeris Ariadne laulu Facebookis.

Loo valmimisele aitasid kaasa ja selle produtseerisid Hugo Martin Maasikas ja Kris Evan Säde (Futuristik). Loo video filmiti Londonis Martti Halliku käe all.