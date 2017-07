Peter Maniura BBC-st: Eesti koor oleks samuti võita võinud

"Meil oli suurepärane valik muusikuid. Paljud oleksid võinud võita ja loomulikult oleks võinud seda ka Eesti. Minu silmis oli võitjaid kolm või neli," rääkis Maniura.

Tema sõnul oli Eesti koor imeline. "Ma arvan, et Tormise muusikat kuulda on väga emotsionaalne, sest ta suri selle aasta alguses. See kollektsioon oli väga ilus, suur valik suurelt heliloojalt. Vapustav koor, vapustav dirigent ja suurepärane koreograafia ja liikumine. Neil oli hea eneregia," kiitis Maniura ETV tütarlastekoori ja dirigent Aarne Saluveeri koostööd.

Maniura lisas, et seda, kas kooride Eurovisioon ka järgmisel aastal toimub, otsustab publik, kuid üritus pakkus rõõmu ja lahkust ning muusika, mida esitati, tuli südamest. "Meil oli väga lõbus, see on muusika juures oluline. Paljud riigid kandsid seda üritust otse üle ning ma loodan, et inimesed vaatasid ja mõtlesid, et tahavad sellest samuti osa olla," ütles Maniura lootuses, et kooride Eurovisioon saab pika traditsiooni.

Esimese kooride Eurovisiooni võitis Sloveenia.